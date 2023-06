ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, अगले 5 सालों में बनेंगे 200-220 और एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम

नई दिल्ली. केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (Jyotiraditya M. Scindia) ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 5 सालों में भारत में 200-220 और एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम होंगे.

सिंधिया ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु में क्षमता करीब 22 करोड़ की है। नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट जोड़कर इसे अगले 8 सालों में 41.5 करोड़ पर ले जाएंगे.

In the next five years, India will have 200-220 more airports, heliports and water aerodromes: Union Civil Aviation Minister Jyotiraditya M. Scindia pic.twitter.com/kv8riqIUqH

— ANI (@ANI) June 7, 2023