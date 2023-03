नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का हुआ धमाकेदार आगाज़, समारोह में शामिल हुईं देश-विदेश की मशहूर हस्तियां

मुंबई. देश विदेश के कलाकारों, धर्म गुरुओं, स्पोर्ट्स और बिजनेस जगत से जुड़ी हस्तियों की मौजूदगी में शुक्रवार को नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का उद्घाटन हुआ. उद्घाटन समारोह की मेजबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी और उनकी पुत्री ईशा अंबानी ने की. उद्घाटन समारोह में रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएमडी मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) भी मौजूद रहे. यह कल्चरल सेंटर हाईटेक सुविधाओं से लैस है. इसमें डायमंड बॉक्स, स्टूडियो थियेटर, आर्ट हाउस और पब्लिक आर्ट जैसी कई चीजें हैं. दर्शकों को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए इस कल्चरल सेंटर को बेहद खास तरीके से डिज़ाइन किया गया.

एएमएसीसी के लॉन्‍च के अवसर पर नीता अंबानी ने कहा, ‘कल्चरल सेंटर को मिल रहे सपोर्ट से मैं अभिभूत हूं. यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कल्चरल सेंटर्स में से एक है. यहां सभी कलाओं और कलाकारों का स्वागत है. यहां छोटे शहरों और दूर दराज के युवाओं को भी अपनी कला दिखाने का मौका मिलेगा. मुझे उम्मीद है की दुनिया के बेहतरीन शो यहां आएंगे.’

American model Gigi Hadid arrived for the launch event of Nita Mukesh Ambani Cultural Centre all glammed up! #gigihadid #hollywood #mumbai #mukeshambani #NMACC #nmacclaunch #nitaambani #nitamukeshambaniculturecentre pic.twitter.com/t2j66zUbBT

— News18 (@CNNnews18) March 31, 2023