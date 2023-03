हाइलाइट्स उद्घाटन मौके पर ‘स्वदेश’ नाम से खास कला और शिल्प प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. ‘द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल: सिविलाइज़ेशन टू नेशन’ नाम से एक संगीतमय नाट्य होगा. 350 से ज्यादा कलाकारों के साथ लाइव ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति दी जाएगी.

नई दिल्ली. देश में अपनी तरह का पहला कल्‍चरल सेंटर ‘नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर ( NMACC)’ आज शाम जब आम नागरिकों के लिए खोला जाएगा तो इस उद्घाटन के साथ भारतीय संस्‍कृति और कला के लिए भी नए दरवाजे खुल जाएंगे. उद्घाटन मौके ‘स्‍वदेश’ नाम से शिल्‍प प्रदर्शनी लगाई जाएगी तो ‘संगम’ में भारतीय और विदेशी कलाकार एकसाथ प्रदर्शन करेंगे. रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन (chairperson and founder of the Reliance Foundation) नीता अंबानी का मकसद भारतीय संस्‍कृति को ग्‍लोबल मंच उपलब्‍ध कराना है. इसी मकसद से यह कल्‍चरल सेंटर बनाया गया है.

3 दिन के ब्लॉकबस्टर शो में देश विदेश के कलाकारों, बॉलीवुड और हॉलीवुड की हस्तियों के साथ कई गणमान्य व्‍यक्ति शामिल होंगे. NMACC का लॉन्च प्रोग्राम तीन दिन तक जारी रहेगा. NMACC एक ऐसा मंच होगा, जो भारत और दुनिया भर की कला-संस्‍कृति को एकसाथ जोड़ेगा. इस कल्‍चरल सेंटर के उद्घाटन मौके पर ‘स्वदेश’ नाम से खास कला और शिल्प प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. ‘द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल: सिविलाइज़ेशन टू नेशन’ नाम से एक संगीतमय नाट्य होगा. साथ ही भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का दुनिया पर प्रभाव दिखाता ‘संगम’ नाम से एक विजुअल आर्ट शो भी होगा.

आर्ट एग्जीबिशन

2,000 सीटों का ग्रैंड थियेटर

भारतीय और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों की प्रदर्शनी के लिए इसमें 16 हजार वर्गफुट में फैला एक चार मंजिला आर्ट हाउस बना गया है. इसके अलावा 2,000 सीटों वाला एक ग्रैंड थिएटर है, जिसमें देश का सबसे बड़ा आर्केस्ट्रा पिट बनाया गया है. छोटी प्रदर्शिनियों और कार्यक्रमों के लिए ‘स्टूडियो थिएटर’ जिसमें 250 सीट होगी और ‘द क्यूब’ जिसमें 125 सीट होगी, जैसे शानदार थिएटर बनाए गए हैं.

विजुअल आर्ट शो

खास प्रोग्राम

1. ‘द ग्रेट इंडियन म्यूजिकल: सिविलाइज़ेशन टू नेशन’ भारत का अब तक का सबसे बड़ा म्यूजिकल थिएटर शो.

2. इंडिया इन फैशन: ये एक आर्ट एग्जीबिशन है.

3. संगम/कॉन्फ्लुएंस: ये एक विजुअल आर्ट शो है.

कलाकारों का लगेगा मेला

भारत का अब तक का सबसे बड़ा म्यूजिकल थिएटर शो होने वाला है. इस प्रोग्राम में टोनी और एमी पुरस्कार विजेता टीम और भारतीय कलाकार मिलकर प्रस्‍तुति देंगे. यह कार्यक्रम फ़िरोज़ अब्बास खान द्वारा निर्देशित किया गया है. कार्यक्रम में अजय अतुल का संगीत होगा तो मयूरी उपाध्याय और वैभवी मर्चेंट कोरियोग्राफी करेंगे. 350 से ज्यादा कलाकारों के साथ लाइव ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति दी जाएगी. बुडापेस्ट, इतिहास के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा. इस प्रोग्राम के दौरान फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन किए गए 1,100 से अधिक परिधानों की प्रदर्शनी लगेगी. विजुअल आर्ट शो में जेफरी डिच और रंजीत होसकोटे द्वारा क्यूरेटेड कलाकृतियां पेश की जाएंगी. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर के Anselm Kiefer और फ्रांसेस्को जैसे कलाकारों की कृतियों का भी प्रदर्शन किया जाएगा.

