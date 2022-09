नई दिल्ली. अगर आप नॉर्थ-ईस्‍ट की खूबसूरत पहाड़ियों का लुत्‍फ उठाना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए शानदार पैकेज लेकर आया है. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत आईआरसीटीसी नॉर्थ-ईस्‍ट एयर टूर पैकेज एक्स दिल्ली (North East Air Tour Package Ex Delhi) नाम से एक बेहद ही शानदार और किफायती एयर टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है.

आईआरसीटीसी ने इस एयर टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 5 रात और 6 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत दिल्ली से होगी. इस पैकेज के जरिए आपको बागडोगरा, कलिम्पोंग, गंगटोक और दार्जिलिंग घूमने का मौका मिलेगा. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी. हर जगह रात में होटल में ठहरने की सुविधा दी जाएगी.

Enjoy the scenic natural beauty, salubrious weather, rich biodiversity, rare wild life, historical sites & more with IRCTC’s Air tour package. For details, visit https://t.co/8zZZDBLBph @AmritMahotsav #AzadiKiRail

