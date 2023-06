नई दिल्ली. हमें एक ट्वीट दिखा और एकदम से ‘My Whole Life Was a Lie’ वाली फीलिंग आई. पता चला कि मॉल्स, ऑफिसेस और बड़े-बड़े रेस्टोरेंट्स के वॉशरूम्स में जो नल लगे होते हैं वो जैगुआर कंपनी के नहीं जैक्वार कंपनी के हैं. लिखा Jaquar होता है, इस तरीके से लिखा होता है कि नाम के q का शेप g की तरह लगता है और हम ब्रांड को जैगुआर समझते रहे. लगता था कि नाम जैगुआर होगा और लग्जरी कार ब्रांड की तरह ही इसका नाम भी जानवर जैगुआर जानवर पर पड़ा होगा.

असल में Vaishnavioffl नाम से बने एक हैंडल का ट्वीट हमें दिखा, “मुझे आज पता चला कि लग्जरी बाथ फिटिंग ब्रांड का नाम जैक्वार है न कि जैगुआर और इसका नाम एक दादी मां जय कौर के नाम पर पड़ा था. मेरा पूरा जीवन एक झूठ था.”

I was today years old when I found out that It’s JAQUAR not JAGUAR LUXURY BATH FITTINGS and it was named after a grandma called Jai Kaur? My entire life is a lie. pic.twitter.com/M9r6V9ohAp

