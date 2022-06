NPS से जुड़ी हर समस्या का समाधान अब वॉट्सऐप पर! जानिए स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका

नई दिल्ली. सरकार द्वारा सरकारी पेंशन स्कीम बंद करने के बाद लाखों-करोड़ों लोगों ने नेशनल पेंशन स्कीम के लिए एनरॉल कराया है. इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मैनेज करने और उन्हें सेवाएं देने के लिए भी बड़ा सिस्टम चाहिए. लोगों को सहूलियत देने के उद्देश्य से नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPST) ने वॉट्सऐप सेवा शुरू की है, ताकि सब्सक्राइबर्स को घर बैठे समस्या का समाधान मिल जाए.

नेशनल पेंशन स्कीम सरकार द्वारा समर्थित एक स्कीम है और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरटी (PFRDA) इसे मैनेज करती है. यह लो-कोस्ट NPS निवेश प्रॉडक्ट है, और इसका रिटर्न बाजार आधारित है. इसके अलावा सब्सक्राइबर को टैक्स छूट भी मिलती है. इसे जाने-माने पेंशन फंड ऑपरेटर चलाते हैं. भारत के नागरिक (रेजिडेंस और नॉन-रेजिडेंस दोनों) 18 से 65 साल की उम्र तक अपना खाता शुरू करवाकर पेंशन फंड में पैसा डाल सकते हैं.

NPST ने किया ट्वीट

नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPST) ने एक ट्वीट के जरिए अपनी वॉट्सऐप सेवा के बारे में जानकारी दी. ट्वीट में लिखा- प्रिय सब्सक्राइबर्स, अब NPS ट्रस्ट वॉट्सऐप पर है ताकि आपके सवालों का समाधान दिया जा सके!! हमसे संपर्क करें @918588852130.

Dear Subscribers,

NPS Trust is on WhatsApp now to address your queries on NPS!!

Connect with us @ 918588852130#PensionHaiToTensionNahi #PensionPlanningWithNPS #nps #nationalpensionsystem@PFRDAOfficial @DFS_India pic.twitter.com/k7qVxZRn1l

— National Pension System Trust (@nps_trust) June 7, 2022