Rupay कार्ड से पेमेंट करना होगा सुरक्षित, NPCI ने लॉन्च किया टोकनाइजेशन सिस्टम

नई दिल्ली. देश में डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) का विस्तार तेजी से हो रहा है. वहीं, कार्ड डिटेल्स की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई (NPCI) ने बुधवार को रुपे कार्ड (RuPay Cards) के लिए टोकनाइजेशन सिस्टम (Tokenisation System) शुरू करने की घोषणा की.

शॉपिंग के लिए अब कार्ड डिटेल्स देने की जरूरत नहीं

एनपीसीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम (NTS) मर्चेंट के पास कार्ड का डिटेल्स स्टोर करने के विकल्प में रूप में होगी. इससे यूजर्स के कार्ड की सुरक्षा बढ़ेगी और उन्हें शॉपिंग का एक बेहतर एक्सपीरिएंस मिलेगा.

