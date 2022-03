NSE Scam: आनंद सुब्रमण्यम को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली. दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चित्रा रामकृष्ण (Chitra Ramkrishna) के पूर्व सलाहकार आनंद सुब्रमण्यम (Anand Subramaniam) की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. स्पेशल सीबीआई जज संजीव अग्रवाल ने सुब्रमण्यन की तरफ से दायर की गई जमानत अर्जी पर सीबीआई और याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद याचिका खारिज कर दिया.

24 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे आनंद सुब्रमण्यम

सुब्रमण्यन को सीबीआई ने एनएसई ‘कोलोकेशन’ मामले (NSE Co-Location Case) में 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था. हिरासत में पूछताछ किए जाने के बाद सुब्रमण्यन को 9 मार्च को अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

NSE Co-Location case: Delhi Court dismisses bail petition of Anand Subramanian, former Group Operating Officer and ex-advisor to former MD of National Stock Exchange.

