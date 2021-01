Nureca Ltd के IPO को सेबी से मिली हरी झंडी, जारी करेगी 100 करोड़ रु के इक्विटी शेयर

आईपीओ निवेशकों के लिए साल 2020 बेहद शानदार रहा. अब उम्मीद की जा रही है कि नए साल में भी IPO का बाजार गुलजार रहने वाला है. साल 2021 में कई बड़ी कंपनिया आईपीओ लॉन्च कर रही हैं. इसी कड़ी में डॉ ट्रस्ट ब्रांड नाम से हेल्थकेयर और वेलनेस प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी नुरेका लिमिटेड (Nureca Ltd) भी इस साल IPO लाने की तैयारी में है. कंपनी इस IPO के लिए 100 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर जारी करेगी.कंपनी कैपिटल मार्केट्स से 100 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है, जिसके लिए उसे मार्केट रेगुलेटर SEBI से इजाजत मिल गई है. सेबी ने 11 जनवरी को ही Nureca Ltd के 100 करोड़ रुपये के IPO को मंजूरी दे दी थी. Nureca Ltd ने नवंबर, 2020 में आईपीओ लाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया था.कंपनी को प्रमोटर्स OFS के जरिये अपने कुछ शेयर बेचेंगे, वहीं फ्रेश शेयर भी जारी किए जाएंगे. इस IPO के लिए कंपनी ने आईटीआई कैपिटल को अपना लीड मैनेजर नियुक्त किया है. कंपनी के स्टॉक्स BSE और NSE पर लिस्ट होंगे. हालांकि, यह IPO कब लॉन्च होगी और इसका इश्यू प्राइस कितना होगा, कंपनी ने अभी इसकी जानकारी नहीं दी है.कंपनी IPO से जुटाये फंड का इस्तेमाल अपने वर्किंग कैपिटल की जरूरतों और सामान्य कॉर्पोरेट खर्च को पूरा करने में करेगी. साथ ही कंपनी अपनी बिजिबिलिटी और ब्रांड इमेज सुधारने में भी इस राशि का उपयोग करेगी.मुंबई बेस्ड हाउसिंग लोन देने वाली फाइनेंस कंपनी होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी (Home First Finance Company- HFFC) का आईपीओ (IPO) 21 जनवरी को लॉन्च होगा. कंपनी यह आईपीओ 1153.72 करोड़ रुपये जुटाने के लिए ला रही है. इस IPO के लिए कंपनी ने शेयर का इश्यू प्राइस 517-518 रुपये प्रति शेयर तय किया है.का IPO 20 जनवरी को खुल गया है और यह 22 जनवरी को बंद होगा. कंपनी के इश्यू का प्राइस बैंड 1488 रुपए-1490 रुपए है. कंपनी अपने इश्यू के जरिए 300 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है. इस इश्यू में कंपनी के प्रमोटर हेमंत जालान और निवेशक 58,40,000 करोड़ शेयर ऑफर कर रहे हैं.