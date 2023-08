'ऑयल इंडिया' को मिला Maharatna का दर्जा, जानिए क्या हैं महारत्न और नवरत्न होने के मायने?

नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड (Oil India Limited) को महारत्न (Maharatna) की कैटेगरी में अपग्रेड करने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले के साथ ही अब देश में कुल 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं. इस कदम से ऑयल इंडिया के बोर्ड को वित्तीय फैसले करने की अधिक शक्तियां मिलेंगी.

डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘वित्त मंत्री ने ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) को महारत्न सीपीएसई का दर्जा देने को मंजूरी दी है. ओआईएल सीपीएसई में 13वीं महारत्न कंपनी होगी.’’

Hon’ble Finance Minister approved upgradation of Oil India Ltd (OIL) to Maharatna CPSE. OIL will be the 13th Maharatna amongst the CPSEs. OIL is a M/o Petroleum & Natural Gas CPSE with annual turnover of Rs 41,039 crores and net profit of Rs 9854 crores for the YEAR 2022-23

