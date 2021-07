अलर्ट! अगर आपके बच्चे भी करते हैं स्मार्टफोन पर ये काम तो आप मिनटों में हो जाएंगे कंगाल, जानिए क्या है माजरा?

. आईफोन (iphone) पर गेम खेलना इतना भारी पड़ सकता है आप सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसे हैं जिन्हें इसके बदले में लाखों रुपये चुकाने पड़े. दरअसल, 41 वर्षीय मुहम्मद मुताजा को बेटे को स्मार्टफोन पर गेम खेलने की बुरी लत है, जिसका उन्हें हर्जाना चुकाना पड़ा है. यह मामला यूके का है. जहां मुहम्मद मुताजा के 7 साल के बच्चे ने Dragons: Rise of Berk गेम में अपने पिता के लगभग 1.3 लाख रुपये खर्च कर दिये. आशाज ने गेम का इन ऐप परचेज (in app purchase) ऑप्शन यूज करके एक लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर लिया. वो भी सिर्फ एक घंटे में..डेली मेल की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस 7 साल के बच्चे ने आईफोन पर Dragons: Rise of Berk गेम के फ्री वर्जन को खेलते-खेलते 1,800 डॉलर (लगभग 1.3 लाख रुपये) का बिल बना दिया. इस बच्चे ने गेम खेलते समय इन-ऐप खरीदारी की थी. पैरेंट्स को इस बात की जानकारी तब मिली, जब उन्हें 1800 डॉलर का बिल 29 ईमेल रिसीप्ट के रूप में मिला.Apple iTunes के इतने बड़े बिल आने के बाद बच्चे के पिता को अपनी कार Toyota Aygo बेचनी पड़ी. इसके साथ ही, उन्होंने इस बारे में Apple स्टोर पर शिकायत भी दर्ज करा दी. शिकायत दर्ज होने के बाद उन्हें 287 डॉलर का रिफंड दिया गया. हालांकि, इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि बच्चे ने किस तरह ऑथेंटिकेशन को बायपास किया. बता दें कि किसी इन-ऐप खरीदारी के लिए अकाउंट पासवर्ड या बायोमेट्रिक्स का ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है.