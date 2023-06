IRCTC Tour Package: राम भक्‍तों के लिए एक खुशखबरी है. भारतीय रेलवे का उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) राम भक्‍तों के लिए खास पैकेज लेकर आया है. यात्रा में आप भगवान राम से जुड़ी जगहों अयोध्या, नंदीग्राम, वाराणसी, प्रयाग, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट और जबलपुर (भेड़ाघाट) घूमने का मौका मिलेगा. अगर आप इस यात्रा में रुचि रखते हैं तो यहां जानिए इस पैकेज से जुड़ी खास बातें.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. यह पूरी यात्रा 7 रात और 8 दिन को होगी. इस पूरे पैकेज के लिए प्रति व्यक्ति किराया 12,800 रुपये से शुरू है. इस ट्रेन टूर पैकेज की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे स्टेशन से होगी. इस टूर पैकेज में आपको भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से यात्रा का मौका मिलेगा. इस टूर पैकेज में सभी श्रद्धालुओं को सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर कोच में सीट उपलब्ध कराई जाएगी. पुणे के साथ-साथ इस ट्रेन में पर्यटक लोनावाला, पनवेल, कल्याण, नासिक, मनमाड, चालीसगांव और भुसावल स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे.

Indulge your soul in complete devotion on the “Rampath Yatra” by Bharat Gaurav Special Tourist train.

— IRCTC (@IRCTCofficial) June 24, 2023