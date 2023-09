IRCTC Tour Package: आईआरसीटीसी लाया है लखनऊ से थाईलैंड के लिए किफायती टूर पैकेज, जानिए पूरा खर्च और बुकिंग डिटेल्स

लखनऊ. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थित पर्यटन स्थलों के भ्रमण के लिए टूर पैकेज तो संचालित करता ही है, इसके अलावा विदेशों के पर्यटन स्थलों की सैर के लिए भी एयर टूर पैकेज का लॉन्च करता है. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी 8 दिसंबर, 2023 से 13 दिसंबर, 2023 तक के लिए थाईलैंड घूमाने के लिए एयर टूर पैकेज संचालित करने जा रहा है. इस पैकेज की शुरुआत नवाबों की नगरी लखनऊ से होगी.

इस पैकेज का नाम Sparkling Thailand Ex Lucknow है. इस पैकेज के तहत आपको 5 रात और 6 दिन थाईलैंड में घूमने का मौका मिलेगा. इस पैकेज के दौरान आपको बैंकॉक और पटाया की खूबसूरत जगहों पर घूमने का मौका मिलेगा. इस पूरे पैकेज पर आपको कम से कम 60,300 रुपये खर्च करने होंगे.

टूर पैकेज में मिलेंगी ये सुविधाएं

इस टूर पैकेज के यात्रियों के लिए लखनऊ से फ्लाइट द्वारा बैंकॉक (थाईलैंड) और वापसी की यात्रा बैंकॉक (थाईलैंड) सीधी फ्लाइट से लखनऊ की गई है. इस पैकेज में पर्यटकों को होटल में रुकने, फ्लाइट टिकट, खाने-पीने आदि कई तरह की सुविधाएं मिलेगी. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सुविधा आईआरसीटीसी द्वारा दी जाएगी. इस टूर पैकेज के लिए बुकिंग यात्री आईआरसीटीसी की वेबसाइट irctctourism.com पर जाकर कर सकते हैं.

Feast your eyes upon the bustling cities of the Sparkling #Thailand Ex #Lucknow (NLO08A) starting on 08.12.2023.

Book now on https://t.co/sZ3txX6WyU#DekhoApnaDesh #Travel pic.twitter.com/qlgqMkzE6d

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 3, 2023