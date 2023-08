Vaishno Devi Tour: माता वैष्णो देवी के दर्शन का मौका, आईआरसीटीसी लाया मात्र ₹9,500 में 6 दिनों का पैकेज

जामनगर. भारत में मान्यता प्राप्त शक्ति पीठ मंदिरों में से एक वैष्णो देवी मंदिर (Vaishno Devi Temple) देश के अमीर मंदिरों में से एक है. साल भर यहां माता के दर्शन के लिए लाखों भक्त आते हैं. अगर आप भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भारतीय रेलवे का उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) आपके लिए किफायती टूर पैकेज लेकर आया है.

आईआरसीटीसी ने ट्वीट कर इस पैकेज के बारे में जानकारी दी है. आईआरसीटीसी का यह ट्रेन टूर पैकेज 5 रात और 6 दिनों का होगा. इस पैकेज की शुरुआत गुजरात के जामनगर से होगी. इस टूर पैकेज के यात्री जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, नडियाद, आनंद, छायापुरी, रतलाम और नागदा स्टेशनों से बोर्डिंग/डिबोर्डिंग कर सकेंगे.

Embark on a spiritual #journey to seek blessings at the sacred abode of Mata Vaishno Devi, where #faith is unwavering & the path is blessed with breathtaking vistas.#Book now on https://t.co/nhlg08dPTF#DekhoApnaDesh #Travel pic.twitter.com/Aqsl8CHoNa

