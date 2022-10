IRCTC Tour Package: 18 नवंबर से शुरू होगी श्री रामायण यात्रा, ₹59,980 में 18 दिन सैर कराएगा आईआरसीटीसी

नई दिल्ली. भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन करने के लिए इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए खुशखबरी है. दरअसल, भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) ने अयोध्या से रामेश्वरम तक की सैर कराने के लिए एक शानदार टूर पैकेज लॉन्च किया है. 18 नवंबर, 2022 को दिल्ली से शुरू हो रही इस यात्रा में अयोध्या, जनकपुर, सीतामढ़ी, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम और भद्राचलम जैसी जगहों के दर्शन कराए जाएंगे.

17 रात और 18 दिन का है पैकेज

भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से पूरी यात्रा 17 रात और 18 दिन में पूरी होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. यात्रा के दौरान यात्रियों को शाकाहारी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मुहैया कराया जाएगा. यह धार्मिक यात्रा दिल्ली के सफरदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी. यात्रा का पहला पड़ाव अयोध्या होगा. इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव भद्राचलम होगा. भद्राचलम से चलकर ये ट्रेन 18वें दिन दिल्ली वापस पहुंचेगी.

Immerse in devotion as you visit the holy places associated with Lord Rama. Book this IRCTC’S #BharatGaurav train tour package on https://t.co/r7NBqobARX @AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 28, 2022