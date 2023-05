WhatsApp के जरिए पार्ट-टाइम जॉब के नाम पर कैसे हो रही है ठगी, Zerodha के सीईओ नितिन कामत ने बताई कहानी

नई दिल्ली. इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वाट्सऐप (WhatsApp) के जरिए पार्ट-टाइम नौकरी ऑफर करने वाले ठगी के मामले बढ़ते रहे हैं. ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और लोगों से लाखों रुपये की ठगी हो चुकी है. अगर आपके पास भी वाट्सऐप के जरिए पार्ट-टाइम नौकरी का ऑफर आया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के जरिए दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जीरोधा (Zerodha) के सीईओ नितिन कामत (Nithin Kamath) ने एक वाकया के बारे में बताया है.

इसको लेकर नितिन कामत ने कई ट्वीट किया है. कामत ने ट्वीट कर लिखा, ”मेरे किसी परिचित के साथ स्कैम हुआ और उन्होंंने पैसा गवां दिए. इसकी शुरुआत वाट्सऐप पर पार्ट-टाइम जॉब ऑफर के जवाब से हुई. पहले कुछ टास्क पेरू जैसे जगहों में रिसॉर्ट्स और रेस्टोरेंट के लिए फेक रिव्यू को लेकर थे. पूरा किए गए टास्क के लिए 30 हजार रुपये बैंक में ट्रांसफर किए गए थे.”

It started with a response to a part-time job offer on WhatsApp. The first few tasks were about leaving fake reviews for resorts & restaurants in random places like Peru. ~Rs 30k was transferred to the bank for the tasks completed. 1/8

नकली क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर ट्रेड

इन टास्क को करने वाले अन्य लोगों के साथ एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया था. ग्रुप के लिए अगला टास्क नियमों का पालन करते हुए नकली क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करना था. इससे होने वाले लाभ को निकालने की अनुमति दी गई, यहां तक ​​कि किसी रियल मनी को ट्रांसफर किए बिना.

रैंडम क्रिप्टो टोकन की कीमतों में हेरफेर

वैसे यह बिटकॉइन या इथेरियम नहीं था, लेकिन रैंडम क्रिप्टो टोकन थे जिनकी कीमतों में ठग आसानी से हेरफेर कर सकते थे. ग्रुप को अब हायर रिटर्न के लिए रियल मनी ट्रांसफर करने के लिए कहा गया. ट्रांसफर का दावा करने वाले ग्रुप के अन्य लोगों ने मेरे मित्र को भी ऐसा करने के लिए कहा.

I guess the risk didn’t seem much since the money transferred was the Rs 30K earned through the platform.

But greed took over, and more money was transferred, probably due to peer pressure from others in the group who claimed to have made large transfers and profits. 4/8

