नौकरी छोड़कर शुरू कर दें यह कारोबार, 9 लाख रुपये तक का होगा मुनाफा, सरकार करेगी 75% मदद

नई दिल्ली. अगर आप कम खर्च में अपना कारोबार शुरू (Start own business) करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए हम एक शानदार बिजनेस आइडिया (profitable business) लेकर आए हैं. इसे आप कम खर्च में स्टार्ट कर (small level business start) सकते हैं और हर महीने अच्छी खासी रकम कमा (earning opportunity) सकते हैं. आज हम आपको पेपर कप के कारोबार (Paper cup business) के बारे में बता रहे हैं. दरअसल, देशभर में बढ़ रहे प्रदूषण के बीच केंद्र सरकार ने प्लास्टिक पर बैन (Plastic ban) लगा दिया है. ऐसे में इन दिनों पेपर कप बिजनेस (Paper cup demanding business) की काफी डिमांड है.

खास बात यह है कि पेपर कप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार भी मुद्रा योजना (Mudra scheme) के तहत हेल्प कर रही है. आपको बता दें केंद्र सरकार की ओर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसमें बिजनेस शुरू करने में आने वाले खर्च से लेकर होने वाले मुनाफे (how to earn money) का पूरा कैलकुलेशन दिया गया है. आइए आपको बताते हैं इस बिजनेस की डिटेल्स के बारे में ….

यहां से खरीदें ये मशीन

कागज के कप बनाने की मशीन दिल्ली, हैदराबाद, आगरा एवं अहमदाबाद समेत कई शहरों में मिलती है. इस तरह की मशीनें तैयार करने काम इंजीनियरिंग वर्क करने वाली कंपनियां करती हैं.

जानिए कितना पड़ेगा खर्च

इस बिजनेस को करने के लिए आपको 500 वर्गफीट एरिया की जरूरत पड़ेगी. मशीनरी, इक्विपमेंट फिस इक्विपमेंट व फर्नीचर, डाई, इलेक्ट्रि​फिकेशन, इंस्टालेशन और प्री आपरेटिव के लिए खर्च – 10.70 लाख रुपये.

वर्कर्स को दी जाने वाली सैलरी

अगर आप अपने यहां स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरह के वर्कर रखते हैं तो आपके लगभग 35000 रुपये महीने इस पर खर्च होंगे.

रॉ मटेरियल पर खर्च: 3.75 लाख रुपये

यूटिलिटीज पर खर्च: 6000 रुपये

अन्य खर्च: 20,500 रुपये

जानें कितना कमा सकते हैं मुनाफा

अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं और साल के 300 दिन काम करते हैं तो आप करीब 300 दिनों में 2.20 करोड़ यूनिट पेपर कप तैयार कर सकते हैं. इसके अलावा आप प्रति कप या ग्लास को करीब 30 पैसे के हिसाब से बेच सकते हैं.

सरकार करेगी मदद

बता दें केंद्र सरकार के मुद्रा लोन की तरफ से इस बिजनेस में मदद भी मिलती है. यानी आप लोन लेकर भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं. मुद्रा लोन के तहत सरकार ब्‍याज पर सब्सिडी देती है. इस योजना के तहत कुल प्रोजेक्ट कास्ट का 25 फीसदी आपको खुद के पास से निवेश करना होगा. मुद्रा योजना के तहत 75 फीसदी लोन सरकार देगी.