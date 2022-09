दो सितंबर तक 1.55 लाख से अधिक अपडेटेड ITR दाखिल, इनकम टैक्स विभाग ने दी जानकारी

नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने रविवार को कहा कि 2 सितंबर तक 1.55 लाख से अधिक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) जमा किए गए हैं. अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए इस साल मई में फॉर्म (Form ITR-U) नोटिफाईड किया था. आईटीआर-यू जमा करने के दौरान टैक्सपेयर्स को ड्यू टैक्स के साथ अतिरिक्त शुल्क का पेमेंट भी करना होगा.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘दो सितंबर 2022 तक 1.55 लाख से अधिक अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जमा हुए हैं. 20,000 से अधिक टैक्सपेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2020-21 और 2021-22 (वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21) के लिए आईटीआर-यू दाखिल किए हैं.’’

