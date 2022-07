नई दिल्‍ली. वित्‍तवर्ष 2021-22 का आयकर रिटर्न (ITR) भरने में अब सिर्फ 6 दिन ही बचे हैं और अभी तक कुल अनुमान के आधे करदाताओं ने भी रिटर्न दाखिल नहीं किया है. इस बीच आयकर विभाग लगातार लोगों से अपना रिटर्न तय समय के भीतर जमा करने की अपील कर रहा है.

दरअसल, बड़ी संख्‍या में करदाताओं को पिछले दो साल की तरह इस साल भी आईटीआर की डेडलाइन बढ़ने की उम्‍मीद है. हालांकि, सरकार और विभाग पहले भी यह संकेत दे चुके हैं कि इस बार आयकर रिटर्न भरने की तारीख को नहीं बढ़ाया जाएगा. राजस्‍व सचिव ने पिछले सप्‍ताह स्‍पष्‍ट रूप से कहा था कि सरकार इस बार रिटर्न की तारीख बढ़ाने के मूड में नहीं है. लिहाजा करदाताओं को 31 जुलाई से पहले अपना रिटर्न भरने की कोशिश करनी चाहिए.

क्‍या बोला आयकर विभाग

आयकर विभाग ने 25 जुलाई को ट्वीट कर बताया कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक 3 करोड़ से ज्‍यादा आईटीआर दाखिल किए गए हैं. इसकी डेडलाइन 31 जुलाई है, जो धीरे-धीरे करीब आ रही है. जिन करदाताओं ने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा है, उनसे अपील की जाती है कि तय समय के भीतर आईटीआर दाखिल करें. विभाग ने एक बार फिर समय बढ़ाने को लेकर कोई संकेत नहीं दिया है. आईटीआर के जरिये ही करदाता को काटे गए टैक्‍स पर रिफंड मिलता या उन्‍हें बकाया टैक्‍स जमा करना होता है.

More than 3 crore ITRs for AY 2022-23 have been filed on e-Filing portal till 25th July, 2022.

The due date to file ITR for AY 2022-23 is 31st July, 2022.

We urge you to file your ITR at the earliest, if not filed as yet. #FileNow!

Pl visit: https://t.co/GYvO3n9wMf #ITD pic.twitter.com/Kd5GVaeGb2

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 25, 2022