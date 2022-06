Ujala Scheme: उजाला स्कीम के तहत बांटे गए 36.79 करोड़ एलईडी बल्ब, ₹19,114 करोड़ की बचत

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा शुरू की गई उजाला योजना (Ujala Scheme) के तहत 36.7 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब (LED Bulbs) वितरित किए गए हैं. इससे 19 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है.

2015 में पीएम मोदी ने शुरू की थी योजना

बता दें कि उजाला योजना (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All) भारत सरकार की एक योजना है जिसके तहत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाते हैं ताकि बिजली की बचत की जा सके. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी, 2015 को इस योजना को लॉन्च किया था. इस योजना के 7 साल पूरे हो चुके हैं.

सालाना 47,785 किलोवाट एनर्जी की बचत

प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी बॉडी ईपीएफओ (EPFO) ने ट्वीट कर बताया कि उजाला योजना के तहत 36.79 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए हैं. इससे सालाना 47,785 किलोवाट एनर्जी की बचत हुई जबकि कार्बन उत्सर्जन में 3.87 करोड़ टन सालाना की कमी भी आई. इससे सालाना 19,114 करोड़ रुपये की बचत हुई है.

Over 36.7 crore LED bulbs have been distributed under the UJALA scheme launched by Hon’ble PM Shri Narendra Modi. This has resulted in savings to the tune of over Rs. 19,000 crore. #8YearsOfClimateCommitment#WorldEnvironmentDay2022#AmritMahotsav @AmritMahotsav pic.twitter.com/iqLFYrwQcy

