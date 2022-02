इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 6.2 करोड़ ITR दाखिल, 21 लाख ऑडिट रिपोर्ट हुए जमा

नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर पिछले साल जून से 6.2 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Returns- ITRs) और करीब 21 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट (Tax Audit Reports- TARs) भरे जा चुके हैं. नया इनकम टैक्स पोर्टल 7 जून, 2021 को शुरू हुआ था.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, ‘‘इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 10 फरवरी, 2022 तक करीब 21 लाख बड़े टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरे गए हैं.’’

Around 6.2 crore ITRs & about 21 lakh major TARs filed on the new e-filing portal of ITD till 10th Feb, 2022.

2 new email ids- TAR.helpdesk@incometax.gov.in & ITR.helpdesk@incometax.gov.in have also been provided to assist filers for resolution of grievances related to e-filing. pic.twitter.com/VRGsfnddum

