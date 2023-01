OYO वाले Ritesh Agarwal होने जा रहे हैं मिंगल, दूसरों के लिए रूम मुहैया कराने के बिजनेस से हुए फेमस

हाइलाइट्स ओयो के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल इस साल मार्च में शादी करने जा रहे हैं. शादी के बाद रिसेप्शन नई दिल्ली के एक बड़े फाइव स्टार होटल में रखा गया है. ओयो होटल्स भारत और बाकी देशों के 800 से ज्यादा शहरों में कारोबार करती है.

नई दिल्ली. देश की जानी मानी हॉस्पिटैलिटी कंपनी ओयो (OYO Hotels) के फाउंडर और सीईओ रितेश अग्रवाल (Ritesh Agarwal) जल्द ही सिंगल से मिंगल होने जा रहे हैं. वह इसी साल मार्च में शादी करने जा रहे हैं. खबरों के अनुसार, रितेश अग्रवाल की शादी के बाद रिसेप्शन नई दिल्ली के एक बड़े फाइव स्टार होटल में रखा गया है. बता दें कि युवा एंटरप्रेन्योर रितेश अग्रवाल की उम्र अभी 29 साल है, वहीं उन्होंने 19 साल की उम्र में ओयो की शुरुआत की थी.

रितेश अग्रवाल को भारत के सबसे सफल युवा उद्यमियों में से एक माना जाता है. उन्हें अपने बिजनेस मॉडल के लिए कई बार सम्मानित किया गया है और फोर्ब्स, बिजनेस टुडे और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे अलग-अलग पब्लिकेशंस में उन्हें जगह दी गई है. आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में.

ये भी पढ़ें – Tax Planning: धारा 80C के अलावा इन तरीकों से भी बचा सकते हैं टैक्स

फेलोशिप से मिले पैसों से शुरू किया बिजनेस

ओडिशा में एक मारवाड़ी परिवार में जन्मे रितेश साल 2011 में कॉलेज की पढ़ाई के लिए वह दिल्ली आ गए. यहां आने के दो साल बाद उनका थिएल फैलोशिप प्रोग्राम के लिए सेलेक्शन हो गया. इसके चलते उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया. बता दें कि थिएल फैलोशिप के तहत युवा उद्यमियों को अपने बिजनेस लॉन्च करने में सहायता के लिए ग्रांट दी जाती है. इस फैलोशिप के विजेता के रूप में रितेश को 1 लाख डॉलर यानी करीब 81 लाख रुपये का ग्रांट मिला. इन्हीं पैसों का इस्तेमाल उन्होंने ओयो होटल्स को लॉन्च करने में किया.

800 से शहरों में फैला है कारोबार

OYO भारत की सबसे सफल हॉस्पिटैलिटी कंपनियों में से एक बन गई है और बाकी देशों में भी इसका विस्तार हो रहा है. रितेश अग्रवाल ने जब मई 2013 में OYO होटल्स की शुरुआत की थी, उस समय उनकी उम्र महज 19 साल थी. आज OYO की गिनती भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप्स में होती है. ओयो का कारोबार दुनिया के 800 से ज्यादा शहरों में फैला हुआ है. OYO का मतलब On Your Own होता है. यह एक सॉफ्टबैंक समर्थित हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, जो एक बजट होटल एग्रीगेटर के रूप में शुरू हुई थी. लेकिन इसका विस्तार विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को शामिल करने के लिए किया गया है, जिसमें वेकेशन होम और लक्ज़री रिसॉर्ट्स शामिल हैं.

Tags: A list of top ten Indian hotels, Business news, Business news in hindi, Five Star Hotel, Hotel, Indian startups