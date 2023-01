सरकार ने महंगाई पर छिड़का 'पेट्रोल'! आवाम ने पंप में लगा दी आग, पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी हुड़दंग

इस्लामाबाद. पाकिस्तान में बिगड़ते आर्थिक हालात (Pakistan Economic Crisis) को लेकर रोज नई-नई खबरें आ रही है. महंगाई की मारी आवाम कभी आटे के लिए लड़ रही है तो कभी पेट्रोल की बढ़ती कीमतों (Petrol Price in Pakistan) पर आग लगाने का आमादा है. बढ़ती महंगाई के बीच पड़ोसी मुल्क में पेट्रोल की कीमतें क्या बढ़ी भीड़ का गुस्सा इस कदर भड़का कि लोगों ने पेट्रोल पंप को ही आग के हवाले कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान में महंगाई और घटते विदेशी मुद्रा भंडार से सरकार और जनता बेहद परेशान है. खजाना भरने के लिए शहबाज सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है. इसी कड़ी में सरकार ने पेट्रोल-डीजल के दामों में 35 रुपये की बढ़ोतरी कर दी और इस फैसले से आवाम बुरी तरह भड़क गई है.

ट्विटर पर वायरल हुआ आगजनी का वीडियो

पाकिस्तानी नागरिक ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें देखा जा सकता है गुस्साई भीड़ ने पेट्रोल पंप में आग लगा दी. इस यूजर ने बताया कि मुल्क में पेट्रोल की कीमत 35 रुपये बढ़ाए जाने से लोगों में गुस्सा है और उन्होंने लाहौर में एक पंप को आग के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद पंप से निकल रहा धुएं का गुबार दूर से ही दिखने लगा.

Lahore #Petrol pump set on fire after increase of rs 35 in petrol. People of #Pakistan are very angry. #PakistanEconomy #PetrolDieselPrice #Petrolprice pic.twitter.com/89j0Fxb9Kd

— Pak Mujahideen 🇵🇰 (@pakmujaheed) January 30, 2023