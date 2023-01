नई दिल्‍ली. पाकिस्‍तान के आर्थिक हालात (Pakistan Economic condition) बहुत दयनीय होते जा रहे हैं. खाने-पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं. पाकिस्तान में चल रहे गेहूं संकट के कारण लोग आटे की थैलियों के लिए आपस में लड़ रहे हैं. मुंहमांगी कीमत देने के बाद भी लोगों को आटा नहीं मिल रहा है. खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में स्थिति ज्‍यादा खराब है. सरकार द्वारा बांटे जा रहे सस्‍ते आटे को लेने के लिए मची भगदड़ में अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, सोशल मीडिया में वायरल हो रहे कुछ वीडियो में आटे के लिए लोगों को आपस में झगड़ते और पैसे लेकर आटा बांटने वाले वाहनों के पीछे दौड़ते देखा जा सकता है.

गेहूं और आटा ही नहीं, खाने-पीने की अन्‍य चीजों के दाम भी आसमान पर पहुंच चुके हैं. पाकिस्‍तान में दूध का भाव (Milk Rate) 149 रुपये लीटर हो चुका है तो सरसों के तेल का भाव 532 रुपये लीटर है. इस तरह प्‍याज 220 रुपये (Onion Price) किलो मिल रहा है. पाकिस्‍तान में आटे की 15 किलो की थैली 2,050 रुपये की हो चुकी है. दो हफ्तों में ही इसमें 300 रुपये का इजाफा हो चुका है. बलूचिस्तान के खाद्य मंत्री ज़मरक अचकजई ने कहा है कि संकट और गहरा सकता है क्‍योंकि कई क्षेत्रों में गेहूं का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है.

Situation in #Pakistan

Food crisis in Neuclear Power People r fighting for 10 kg bag of flour pic.twitter.com/J6BGHlcFoe

— Fakhar Yousafzai (@fakharzai7) January 10, 2023