तराजू में एक तरफ पाकिस्तानी दुल्हन, दूसरे पलड़े में सोने की बड़ी-बड़ी ईंटें, वीडियो देखकर लोगों ने गरियाया

नई दिल्ली. फिल्म जोधा अकबर का एक सीन तो आपको याद ही होगा. जब अकबर से शादी के दौरान महारानी जोधा को सोने हीरे के जेवरातों से तोला जाता है. ऐसा ही कुछ देखने को मिला एक पाकिस्तानी शादी में. दुबई में हुई इस शादी का वीडियो अब तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. इस शादी में दुल्हन को सोने की ईंटों से तोला गया है. हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि सोने की ये ईंटें दहेज के तौर पर दी गईं या नहीं. हालांकि ट्वीटर पर पोस्ट किए गए इस वीडियो के साथ कैप्‍शन में ये दावा किया गया है कि दुल्हन को तोलने के लिए जिन सोने की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है वो असली सोना नहीं है. इस कैप्‍शन में लिखा गया कि दुबई में पाकिस्तानी शादी की झलक इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है. दुल्हन के वजन के बराबर सोना तोला गया था. लेकिन सोना असली नहीं था… फिल्म जोधा अकबर के एक सीन का शादी में एक्ट किया गया था.

वायरल हो रहे वीडियो में दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर आते हैं. इस दौरान एक बड़े तराजू में दुल्हन बैठ जाती है. वहीं तराजू के दूसरे पैमाने पर सोने की ईंटे रखनी शुरू की जाती है. दुल्हन के बाराबर वजन की ईंटे रखी जाने के बाद दूल्हा इन पर अपनी तलवार रख देता है.

वीडियो को देख गुस्साए लोग

इस वीडियो के इंटरनेट पर वायरल होने के साथ ही लोगों के कई तरह के रिएक्‍शन भी सामने आ रहे हैं. लोग इस वीडियो की निंदा करते हुए भी दिख रहे हैं. एक यूजर ने इस वीडियो पर कमेंट किया- ये निंदनीय है, पूरी तरह से क्लासलेस है. इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बाजार से तोल कर सब्जी लाई जा रही हो.

No idea, but it is pathetic, despicable and completely classless. It is like going to the vegetable market and buying something by the weight.

वहीं कुछ लोगों ने इस बात को लेकर आश्चर्य भी जताया. एक यूजर ने लिखा कि क्या ये निकाह के दौरान उसके पति की ओर से दिया गया मेहर था. एक यूजर ने लिखा- मैंने एकसा पहली बार देखा है, क्या ये उसका मेहर है जो उसने मांगा था.

पाकिस्तान को ठीक कर देते

वहीं पाकिस्तान की ढेर होती आर्थिक स्थिति पर कटाक्ष करते हुए एक यूजर ने लिखा कि अगर ये मेहर था तो वे सोने के पहाड़ को मेहर में ले गए. यदि पाकिस्तान के लोगों के पास इतना सोना है तो वे घटते विदेशी मुद्रा भंडार को सही कर सकते हैं.

वहीं एक ने कहा कि तलाक को चांदी में नापेंगे या तांबे में?

If this was Maher, they literally took the “mount of gold” saying as a part of maher! If Pakistani people have this much gold, it can fix dwindling foreign exchange reserves!

— Majid Majeed (@MajidMarazi) February 26, 2023