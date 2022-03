PAN-Aadhaar Link: नहीं देना चाहते 10,000 रुपये जुर्माना तो जल्द करें यह काम

नई दिल्ली. अगर आपने अभी अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द करा लें. पैन-आधार लिंक (PAN-Aadhaar Link) करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है. इस दौरान अगर आपने यह काम नहीं किया तो आपकी बैंकिंग सेवाएं ठप हो सकती हैं. इसके अलावा, कई ऐसे काम हैं, जो आप नहीं कर पाएंगे.

पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर समस्या यहीं खत्म नहीं होती है. अगर आपने 31 मार्च तक यह काम नहीं किया तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट किया जा सकता है. इससे आपको म्यूचुअल फंड और स्टॉक में निवेश करने के साथ बैंक खाता खोलने में दिक्कत आएगी. आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1000 रुपये भी देने होंगे.

ये भी पढ़ें- ईपीएफओ अंशधारकों को 1,000 रु की मासिक पेंशन बहुत कम‘, पढ़िए संसदीय समिति ने क्या कहा?

…तो देना पड़ सकता है 10000 रुपये जुर्माना

31 मार्च के बाद अगर कोई व्यक्ति इनवैलिड पैन कार्ड प्रस्तुत करता है तो इनकम टैक्स एक्ट-1961 के सेक्शन 272N के तहत संबंधित अधिकारी 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है. साथ ही बिना पैन कार्ड के आप बड़ी रकम निकाल भी नहीं पाएंगे. इनवैलिड पैन कार्ड से ऐसे हर ट्रांजैक्शन के लिए भी आपको जुर्माना भरना होगा.

ऐसे चेक कर सकते हैं स्टेटस

अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in यानी अब नई वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं. नीचे की तरफ Link Aadhaar के विकल्प पर क्लिक करें. अपने स्टेट्स को देखने के लिए हाइपर लिंक Click here पर क्लिक करें. यहां आपको अपने आधार और पैन कार्ड की डिटेल्स भरनी होंगी. अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हैं तो आपको your PAN is linked to Aadhaar Number ये कंफर्मेशन दिखाई देगा.

ये भी पढ़ें- पंजाब नेशनल बैंक में एक और लोन फ्रॉड का मामला सामने आया, 2,060 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी

वेबसाइट पर ऐसे करा सकते हैं पैन-आधार लिंक

-सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.

-आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर एंटर करें.

-आधार कार्ड में सिर्फ जन्म की साल मेंशन होने पर स्क्वायर टिक करें.

-अब कैप्चा कोड एंटर करें.

-अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें.

-आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.

ये भी पढ़ें- भारत के लोग फिलहाल क्यों बच रहे हैं Gold खरीदने से? जानिए क्या कहते हैं व्यापारी

SMS भेजकर भी ले सकते हैं सुविधा

इसके लिए आपको अपने फोन पर टाइप करना होगा- UIDPAN इसके बाद 12 अंकों वाला Aadhaar नंबर लिखें और फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. बताया गया यह मैसेज 567678 या 56161 पर भेज दें.

इनवैलिड पैन को कैसे करें सक्रिय

इनवैलिड PAN कार्ड को ऑपरेटिव किया जा सकता है. इसके लिए आपको एक SMS करना होगा. आपको मैसेज बॉक्स में जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से 12 अंकों वाला PAN नंबर एंटर करने के बाद स्पेस देकर 10 अंकों वाला Aadhaar नंबर एंटर करना होगा और 567678 or 56161 पर SMS करना होगा.

Tags: Aadhaar Card, Aadhaar pan linking deadline, Pan card, PAN-Aadhaar linking