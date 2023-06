नई दिल्ली. क्या आपने अभी तक भी पैन (Pan Card) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं करवाया है? अगर नहीं, तो जल्द से जल्द करवा लीजिए. इस महीने तक ऐसा नहीं हुआ तो आपको काफी परेशानी झेलनी पड़ सकती है. इसके साथ ही आपको भारी-भरकम जुर्माना भी देना पड़ेगा. पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 है. इस समयसीमा तक आपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा.

बता दें कि आयकर विभाग ने इसके लिए नोटिस भी जारी कर दिया है. जिसमें साफ दिया गया है कि अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (Pan Card) को आधार से लिंक नहीं कराया तो 1000 रुपये लेट फीस देनी होगी. इसके साथ ही आपके कई काम रुक जाएंगे. पैन कार्ड धारक की समस्या यहीं खत्म नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बैंक खाता खोलने आदि में निवेश करने में सक्षम नहीं होगा, जहां पैन कार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक है.

Kind attention PAN holders!

As per Income-tax Act, 1961, it is mandatory for all PAN holders, who do not fall under the exempt category, to link their PAN with Aadhaar on or before 30.06.2023.

Please link your PAN & Aadhaar today!#PANAadhaarLinking pic.twitter.com/hBxtSgRci8

— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) June 13, 2023