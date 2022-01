Pan Card में घर बैठे अपडेट करें नाम और DOB, जानिए क्या है प्रोसेस

नई दिल्ली. आज के समय में पैन कार्ड (PAN Card) एक बेहद जरूरी डाक्यूमेंट हो गया है. इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) से लगाकर बैंक या लेनदेन से जुड़े दूसरे कामों में ही पैन की जरूरत होती है. ऐसे में अगर आपको पैन कार्ड, नाम, पता या कोई अन्य जानकारी अपडेट (PAN Card Update) करनी है तो इसके लिए बाहर किसी सेंटर का चक्कर काटना जरूरी नहीं है. आप घर बैठे सभी जानकारी आसानी से पैन अपडेट कर सकते हैं. जानिए इसके लिए आपको क्या करना होगा?

यहां हम आपको बताएंगे कि आप पैन कार्ड में गलत नाम और गलत जन्मतिथि को घर बैठे कैसे सही करा सकते हैं. साथ ही यह भी बताएंगे कि आप ई-पैन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं. ध्यान रहे कि यह प्रक्रिया फ्री नहीं है आपको इसके लिए शुल्क अदा करना होता है.

पैन कार्ड में जन्मतिथि कैसे चेंज करें

सबसे पहले NSDL पोर्टल पर जाना होगा. फिर Online Application for Correction or Changes to PAN Data पर क्लिक करना होगा.

फिर Applicant कैटेगरी में जाना होगा और HUF (Hindu Undivided Family) या व्यक्तिगत किसी एक विकल्प को चुनना होगा.

जिन-जिन फील्ड्स पर ‘*’ मार्क होगा उसे भरना जरूरी होगा.

सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें. साथ ही फोटो भी अपलोड करें.

फिर Submit बटन पर क्लिक करें.

इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करें.

यहां एक एक्नोलेजमेंट नंबर होगा नोट कर लें. यह एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करने के लिए जरूरी होगा.

पैन कार्ड में नाम कैसे चेंज करें

>> इसके लिए सबसे पहले आपको NSDL की अधिकारिक वेबसाइट पर जानी होगी.

>> इस वेबसाइट पर सर्विस टैब पर जाकर PAN पर क्लिक करना होगा.

>> इसके बाद Changes or Correction in existing PAN Data / Reprint of PAN Card पर क्लिक करें. मांगी गई जानकारी को भरने के बाद कैप्चा कोड सबमिट करें.

>> इसके बाद एप्लिकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा.

>> जब e-KYC के जरिए आप डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी. e-sign के जरिए आप स्कैन तस्वीर को सब्मिट कर सकते हैं. सब्मिट के बाद आपको पेमेंट करना होगा, जिसे आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा.

>> पमेंट करने के लिए आपको Pay Confirm पर क्लिक करना होगा. पेमेंट करने के बाद आपरो बैंक रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन नंबर मिलेगा. इन दोनों को सेव कर लें फिर Contunue पर क्लिक करें.

>> इसके बाद आधार कार्ड के नीचे बॉक्स पर टिक करें और फिर Anthenticate पर क्लिक करना होगा. इसके बाद अगर आपकी जानकारी आधार कार्ड मिल रही है तो contunue with e-Sign और e-KYC पर क्लिक करना होगा. फिर आपको Generate OTP पर क्लिक करना होगा.

>> इसके बाद OTP डालकर सब्मिट पर क्लिक करना है. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा. जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा. जिसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है. आपको यह मेल के जरिए भी मिल जाएगा.

>> इसके बाद आईडी प्रूफ सभी डॉक्यूमेंट्स आपको NSDL e-Gov के ऑफिस में भेजना होगा.

