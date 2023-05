Parineeti Raghav Net Worth: संपत्ति के मामले में राघव चड्ढा से आगे हैं परिणीति चोपड़ा, जानिए दोनों की नेटवर्थ

नई दिल्ली. एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra Net Worth) और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) के लिए 13 मई, 2023 एक यादगार तारीख बन गई है. लंबे इंतजार के बाद दिल्ली के कपूरथला हाउस में दोनों ने शनिवार को एक निजी समारोह में सगाई कर ली, जिसमें उनके परिवार के लोग और राजनीतिक जगत से जुड़े हुए कुछ लोग शामिल हुए. राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा हैं तो वहीं परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस. आइए जानते हैं कि दोनों के पास कितनी संपत्ति है?

मीडिया रिपोर्ट के मताबिक, परिणीति चोपड़ा की कुल संपत्ति 60 करोड़ रुपये है और वह बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में से एक हैं. वह मुख्य रूप से अपनी फिल्मों और ऐड फिल्मों के जरिए कमाई करती हैं.

राघव के पास 36 लाख की चल संपत्ति

MyNeta.info पर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, राघव चड्ढा ने कहा कि वह कर्ज मुक्त है और उसके पास 37 लाख रुपये मूल्य का एक घर है. राघव चड्ढा के हलफनामे में कहा गया है कि उनकी चल संपत्ति का कुल मूल्य 36,99,471 रुपये है. उनके पास केवल एक मारुति स्विफ्ट डिजायर और 90 ग्राम सोने के आभूषण, जिनकी कीमत लगभग 4,95,000 रुपये है. उन्होंने बॉन्ड, डेट इंस्ट्रूमेंट्स और शेयरों में 6 लाख रुपये भी लगाए हैं.

परिणीति-राघव की सगाई में सजी सितारों की महफिल

दिल्ली के कपूरथला हाउस में आयोजित हुई सगाई समारोह में परिवार और करीबी दोस्तों समेत करीब 150 मेहमान शामिल हुए जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और परिणीति की चचेरी बहन, फिल्म स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनास मौजूद रहे.

Everything I prayed for .. She said yes! 💍

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। 🙏🏻 pic.twitter.com/OquwJwHTDL

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) May 13, 2023