आप भी स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस तो सरकार दे रही 25 लाख रुपये, 31 से पहले यहां करें रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली. अगर आप भी अपना स्टार्टअप शुरू करने की सोच रहे हैं, लेकिन फंडिंग की समस्या आ रही है तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है. केंद्र सरकार आपको 25 लाख रुपये का फंड देगी, हालांकि इसके लिए एक चैलेंज को पूरा करना होगा. केंद्र सरकार ने ‘चुनौती 2.0’ नाम से नेक्सट जनरेशन स्टार्ट-अप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की है. हालांकि ये स्टार्टअप्स कुछ चुने हुए सेक्टर में ही काम कर रहे होंगे. फंड के अलावा उनको अन्य सुविधाएं भी सरकार द्वारा मुहैया कराई जाएंगी.

महिलाओं को मिलेगा करियर बनाने का अवसर

नेक्स्ट जेनरेशन इनक्यूबेशन स्कीम (NGIS) चुनौती 2.0 स्टार्टअप चैलेंज के लिए महिला उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक आउटरीच वेबिनार का आयोजन किया. इस स्टार्ट अप में महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है.

Participate in the STPI’s NextGen Start-up Challenge contest and stand a chance to win seed funds of upto Rs.25 Lakhs. Apply before 31st August 2021. Visit: https://t.co/Tv1oUtEv5j @stpiindia @MSH_MeitY @PIB_India @MIB_India pic.twitter.com/up3K65qkLw

— MyGovIndia (@mygovindia) August 19, 2021