बैंक अकाउंट में नहीं हैं पैसे, Paytm के जरिए क्रेडिट कार्ड से ऐसे चुकाएं रेंट

हाइलाइट्स क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर 1.75% का एक्सट्रा चार्ज लेकिन मिलते हैं रिवॉर्ड प्वाइंट्स क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन को आप EMI में कंवर्ट कर सकते हैं. क्रेडिट लिमिट का उपयोग करके अपना कैश बचा सकते हैं.

नई दिल्ली. तय तारीख पर घर या ऑफिस का रेंट चुकाना जरूरी होता है. जेब या बैंक अकाउंट में पैसे हो या नहीं, रेंट तो चुकाना ही होता है. कई बार हमारे पास बैंक अकाउंट में पैसे नहीं होते तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि इस महीने हम रेंट कैसे चुकाएंगे? क्या आपको पता है कि पेटीएम (Paytm) के जरिए अपने क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से भी मकान का किराया भी अपने मकान मालिक को चुका सकते हैं.

हालांकि पेटीएम ऐप के जरिए क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट करने पर 1.75 फीसदी का एक्सट्रा चार्ज भी देना होता है. लेकिन आपको कैशबैक या रिवॉर्ड प्वाइंट्स भी मिलते हैं. उदाहरण के लिए 10 हजार रुपये के रेंट पेमेंट पर आपको 10,175 रुपये का पेमेंट करना होगा. हालांकि यूपीआई, डेबिट कार्ड और नेटबैंकिंग के जरिए रेंट पेमेंट करने पर कोई एक्सट्रा चार्ज नहीं देना होता है.

Paytm ऐप पर रेंट पेमेंट की प्रक्रिया

1. सबसे पहले Paytm एप्लीकेशन को अपडेट करें.

2. Paytm ऐप ओपन करें और Recharge & Bill Payments सेक्शन में जाएं.

3. इसके बाद Pay Your Home Bills पर सब-सेक्शन में आपको Rent Via Credit Card का ऑप्शन दिखेगा.

4. Rent Via Credit Card पर क्लिक करें.

5. अब मकान मालिक/बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट का डिटेल या यूपीआई आईडी डालें.

6. इसके बाद किराए की राशि डालें.

7. अब पेमेंट मोड में क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करें.

8. आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पोस्टपेड और नेटबैंकिंग के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं.

9. किराए की राशि मकान मालिक/बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी.

Credit Card से रेंट चुकाने के फायदे

>> क्रेडिट लिमिट का उपयोग करके अपना कैश बचा सकते हैं. क्रेडिट कार्ड के बकाए का पेमेंट आमतौर पर 45-50 दिन बाद देना होता है. इस तरह से रेंट के पैसे को कहीं निवेश कर कुछ कमा सकते हैं.

>> क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन को आप ईएमआई में कंवर्ट कर सकते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि आप रेंट को भी ईएमआई के जरिए चुका सकते हैं.

>> क्रेडिट कार्ड के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन पर कैशबैक या रिवॉर्ड प्वाइंट्स भी मिलते हैं.

