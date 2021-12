Paytm लाया नई सर्विस, किया रेंट पेमेंट फीचर का विस्तार, अब कार और फर्नीचर रेंटल भी शामिल

नई दिल्ली. डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम (Paytm) ने अपने रेंट पेमेंट (Rent Payment) फीचर के विस्तार की घोषणा की है. मकान किराए के अलावा रेंट पेमेंट फीचर के तहत अब कंपनी ने कार रेंटल, फर्नीचर रेंटल, वेन्यू, कैटरिंग, डेकोर, गेस्टहाउस रेंट और सोसायटी मेंटनेंस जैसी नई कैटेगरीज को भी शामिल किया है. यह मकान रेंट, दुकान रेंट, प्रॉपर्टी डिपॉजिट, टोकन मनी और ब्रोकरेज फीस के लिए पहले से मौजूद पेमेंट सॉल्यूशन्स के अलावा है.

रेंट का पेमेंट सीधे आप बेनिफिशियरी के यूपीआई आईडी पर भेज सकते है. बैंक अकाउंट की डिटेल्स को डालकर भी बेनिफिशियरी को रेंट भेज सकते हैं. रेंट चुकाने के लिए कंपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम वॉलेट, यूपीआई, पेटीएम पोस्टपेड और नेटबैंकिंग समेत कई पेमेंट मोड उपलब्ध कराती है.

कैशबैक ऑफर

कंपनी यूजर्स को क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट के पेमेंट पर 10 हजार कैशबैक प्वाइंट्स तक का सुनिश्चित कैशबैक भी दे रहा है. रेंट पेमेंट फीचर का इस्तेमाल करने के लिए किसी को रेफर करने पर भी आप 10 हजार कैशबैक प्वाइंट्स जीत सकते हैं.

Paytm ऐप पर कैसे करें रेंट पेमेंट-

1. सबसे पहले Paytm एप्लीकेशन को अपडेट करें.

2. Paytm ऐप ओपन करें और Recharge & Bill Payments सेक्शन में जाएं.

3. इसके बाद Pay Your Home Bills पर क्लिक करने पर आपको Rent on Credit Card का ऑप्शन दिखेगा.

4. Rent on Credit Card पर क्लिक करें.

5. अब बेनिफिशियरी का बैंक अकाउंट का डिटेल या यूपीआई आईडी डालें.

6. इसके बाद किराए की राशि डालें.

7. अब पेमेंट मोड सेलेक्ट करें. इसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम वॉलेट, यूपीआई, पेटीएम पोस्टपेड या नेटबैंकिंग के जरिए पेमेंट करें.

8. किराए की राशि बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में अधिकतम 2-3 दिन में डाल दी जाएगी.

