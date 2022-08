Paytm के फाउंडर ने शेयर की 10वीं क्लास में लिखी कविता, पढ़कर उनके फैन हुए लोग

नई दिल्ली. पेमेंट व फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी पेटीएम (Paytm) के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्प पर एक कविता शेयर की है. इस कविता का शीर्षक “विश्वास करो कर्म में…” है. अब विजय शेखर की कविता ट्विटर यूजर और उनके फॉलोअर्स को काफी पसंद आ रही है.

विजय शेखर ने जो कविता शेयर की है, उसकी सबसे खास बात यह है कि यह कविता उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में खुद लिखी थी. शर्मा ने बताया कि उन्होंने यह कविता साल 1991 में अपने स्कूल मैगजीन के लिए लिखी थी. उस वक्त वे 10वीं क्लास के स्टूडेंट थे.

Just found my poem, from our school magazine published in 1991. 😊

I was in class 10 then. pic.twitter.com/84pVlrBGJw

— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) August 6, 2022