Paytm SBI Rupay Credit Card: पेटीएम ऐप पर किए गए खर्च पर पाएं 2% कैशबैक, जल्द मिलेगी UPI की भी सुविधा

मुंबई. डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम (Paytm) ने एसबीआई कार्ड (SBI Card) और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ मिलकर रूपे नेटवर्क पर को-ब्रांडेड पेटीएम एसबीआई रूपे क्रेडिट कार्ड (Paytm SBI Rupay Credit Card) को लॉन्च किया है. इसका मकसद फाइनेंशियल सर्विसेज खासकर क्रेडिट तक लोगों की पहुंच बढ़ाना और फॉर्मल इकोनॉमी में नए यूजर्स को शामिल करना है.

यह क्रेडिट कार्ड रूपे नेटवर्क पर आधारित होगा. इस कार्ड को उन सभी ऑनलाइन वेबसाइट और मर्चेंट आउटलेट में इस्तेमाल किया जा सकता है, जो रूपे कार्ड (Rupay Card) स्वीकार करते हैं. बता दें कि पेटीएम और एसबीआई कार्ड्स ने साल 2020 में पार्टनरशिप शुरू की थी. उस समय वीजा नेटवर्क पर कार्ड को लॉन्च किया गया था.

पेटीएम के प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग अफसर भवेश गुप्ता ने कहा कि इस पार्टनरशिप के साथ हम इंडिया में क्रेडिट के इस्तेमाल के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि इससे नए यूजर्स को फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी.

कार्ड के खास फीचर्स

