नई दिल्ली. देश में यूपीआई (UPI) पेमेंट का चलन बढ़ता जा रहा है. वहीं, यूपीआई पेमेंट को आसान और तेज बनाने के लिए डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम (Paytm) ने एक नया फीचर यूजर्स को ऐप पर दिया है. पेटीएम के ऐप पर ‘पिन रीसेंट पेमेंट्स’ (Pin Recent Payments) का फीचर जोड़ा गया है.

इसकी मदद से कंपनी के यूजर्स बार-बार होने वाली पेमेंट को Pin कर पाएंगे. पिन की हुई प्रोफाइल टॉप में रहेगी और पेमेंट आसानी और तेजी से की जा सकेगी. पिन रीसेंट पेमेंट्स फीचर के तहत आप केवल 5 कॉन्टैक्ट्स को टॉप में पिन कर पाएंगे.

Now pin your favorite contact for even faster UPI payments! 📌 Only with #PaytmUPI 🚀

Read more here: https://t.co/s1XQssOj2B#Paytm #PaytmKaro

— Paytm (@Paytm) June 27, 2023