महज 9 रुपए में मिल जाएगा गैस सिलेंडर, जानें कंपनी का स्पेशल ऑफर

बीते एक साल में एलपीजी (LPG) यानी रसाेई गैस के दाम आसमान छू गए हैं. यही नहीं सब्सिडी बंद होने से लोगों की जेब पर असर पड़ने लगा है. आज एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम दिल्ली में 809 रुपए तक पहुंच गए हैं. ऐसे में लोगों को यह मंहगा लगने लगा है.हालांकि, एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप गैस सिलेंडर पर 800 रुपए तक का कैशबैक प्राप्त कर सकते हैं. यह ऑफर पेटीएम (Paytm) पर उपलब्ध है. आज हम आपको इस ऑफर को प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं. जैसे किस तरह सिलेंडर बुक होगा और कंपनी आपको कैशबैक कैसे देगी? साथ ही ऑफर में शामिल होने की शर्त भी जानिए...यूजर पहली बार पेटीएम से एलपीजी सिलेंडर बुक करता है तो उसे 800 रुपये तक का कैशबैक दिया जाएगा. यह कैशबैक एक स्क्रैच कार्ड के तौर पर दिया जाएगा. इसमें 10 रुपये से लेकर 800 रुपये तक का कैशबैक मिल सकता है. ऐसे में अगर किसी यूजर को 800 रुपये का कैशबैक मिलता है तो उसे सिलेंडर मात्र 9 रुपये में मिल जाएगा. क्योंकि इस समय दिल्ली में LPG सिलेंडर की कीमत 809 रुपये है. एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर शहर में अलग-अलग है.सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप डाउनलोड कर इसे इंस्टाल करें. इसके बाद इसे ओपन करें. एप के ओपन होने के बाद इसमें एक विकल्प Show more दिया गया होगा, इस पर क्लिक करें. Show more पर क्लिक करने के बाद Recharge और Pay Bill पर क्लिक करना होगा. यहां आपको कई विकल्प नजर आएंगे. इन्हीं में से एक Book a cylinder होगा. अब इस पर क्लिक करें. अब अपने गैस प्रोवाइडर Bharat Gas, HP, Indane आदि में से एक चुनें. गैस प्रोवाइडर के चयन के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या सिलेंडर की आईडी नंबर की जानकारी डालनी होगी. अब पेटीएम आपको पेमेंट करने के लिए कहेगा. आप पेटीएम से लिंक बैंक अकाउंट से सीधे यूपीआई या फिर पेटीएम वॉलेट के जरिए भुगतान करें. पेमेंट की पूरी प्रोसेस होने के बाद आपके पास एक स्क्रैच कार्ड आ जाएगा.गैस सिलेंडर बुक करने के 24 घंटे के अंदर भीतर पेटीएम ऐप पर ही कैशबैक का स्क्रैच कार्ड मिलेगा. इसे 7 दिन के अंदर इस्तेमाल करना होगा. Cashback and Offers विकल्प पर जाकर आप इसे स्क्रैच कर अपना कैशबैक अमाउंट देख सकते हैं.