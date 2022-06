Paytm ने दी 'वर्क फ्रॉम होम' की इजाजत, विजय शेखर शर्मा ने किया ऐलान

नई दिल्ली. कोरोना संकट की रफ्तार धीमी पड़ने के बाद एक तरफ जहां दुनिया भर की कंपनियां अपने कर्मचारियों को ऑफिस वापस बुला रही हैं. वहीं, डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम (Paytm) वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) पर जोर दे रही है. पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा (Vijay Shekhar Sharma) वर्क फ्रॉम होम के फायदे को बता रहे हैं.

टेक, बिजनेस और प्रोडक्ट से जुड़े कर्मचारियों के लिए ऑफर

शर्मा ने गुरुवार को घोषणा की कि उनकी कंपनी में टेक, बिजनेस और प्रोडक्ट से जुड़े कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम या उनकी पसंद के किसी लोकेशन से काम करने की छूट रहेगी. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान कंपनी ने जो रिमोट वर्किंग का कल्चर अपनाया था, वह आगे भी जारी रहेगा.

पेटीएम के सीईओ (CEO) विजय शेखर शर्मा ने गुरुवार को ट्विटर पर एक मजेदार वीडियो पोस्ट कर वर्क फ्रॉम होम के फायदे बताए हैं. अपने ट्विटर हैंडल पर एक एनिमेटेड क्लिप शेयर करते हुए शर्मा ने बताया कि एक कर्मचारी को ऑफिस आने के लिए कितना समय बर्बाद करना होता है, जबकि वह इस दौरान घर में शांतिपूर्वक सो सकता था या कोई और काम कर सकता था.

We @Paytm allow you to work from home/anywhere for product, tech and business roles ! 😎

Check out : https://t.co/MrMdOT4kug and join the team that has revolutionised India’s payments for good. 🚀

pic.twitter.com/h3kcnNiDdG

— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) June 23, 2022