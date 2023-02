Paytm UPI से लिंक कर सकेंगे RuPay Credit Card, पड़ोस की दुकान पर क्रेडिट कार्ड से होगा पेमेंट

नई दिल्ली. हाल ही में देश में रूपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई (RuPay Credit Card on UPI) सुविधा की शुरुआत हुई है. इस सुविधा के तहत आप यूपीआई ऐप से रूपे क्रेडिट कार्ड (RuPay Credit Card) को भी लिंक कर सकते हैं. इस सुविधा से आप पड़ोस के दुकान पर लगे यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन कर रूपे क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकेंगे. जल्द ही यह सुविधा डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम (Paytm) के यूपीआई सेक्शन में देखने को मिलेगी. इसके लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के साथ पार्टनरशिप की है.

रूपे क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई की सुविधा से आप पड़ोस के दुकान पर लगे यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन कर क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकेंगे. हालांकि इस फीचर के जरिए आप केवल मर्चेंट यूपीआई क्यूआर कोड को ही पेमेंट कर सकते हैं. पी2पी पेमेंट नहीं कर सकते हैं.

BHIM ऐप पर भी लाइव हो चुके हैं 4 बैंकों के रूपे क्रेडिट

एनपीसीआई द्वारा संचालित भीम ऐप (BHIM App) ऐप और एचडीएफसी बैंक द्वारा संचालित पेजैप ऐप (PayZapp App) पर 4 बैंकों के रूपे क्रेडिट लाइव हो चुके हैं. पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और एचडीएफसी बैंक के रूपे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स अपने कार्ड को भीम ऐप से लिंक कर सकते हैं. मार्च तक एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक के रुपे क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई से लिंक करने की सुविधा शुरू होने की उम्मीद है.

