बैंक अकाउंट में नहीं हैं पैसे, जानिए Paytm, Mobikwik और Amazon की पे लेटर सर्विस

देश में इन दिनों कई कंपनियां 'बाय नाउ पे लेटर' (Buy Now Pay Later) की सुविधा दे रही हैं. इसी कड़ी में देश के बड़े डिजिटल वॉलेट पेटीएम (Paytm), अमेजन पे (Amazon Pay) और मोबिक्विक (MobiKwik) भी बाय नाउ पे लेटर की सुविधा दे रही है. इस सर्विस के तहत कंपनी अपने यूजर्स को एक क्रेडिट लिमिट देती है. यूजर्स क्रेडिट लिमिट के अंदर खर्च कर सकते हैं और बकाए अमाउंट का पेमेंट 15 या 30 दिन बाद कर सकते हैं.देश की सबसे बड़ी ई-वॉलेट कंपनी पेटीएम ने 'बाय नाउ पे लेटर' सर्विस का नाम 'पेटीएम पोस्टपेड' (Paytm Postpaid) रखा है. पेटीएम पोस्टपेड अपने यूजर्स को 1 लाख रुपये तक का क्रेडिट लिमिट देती है. यूजर्स क्रेडिट लिमिट के अंदर खर्च कर सकते हैं और भुगतान अगले महीने कर सकते हैं. पेटीएम पोस्टपेड सर्विस का यूज आप पेटीएम ऐप पर रिचार्ज, बिल पेमेंट या शॉपिंग आदि में कर सकते हैं. खास बात है कि पेटीएम पोस्टपेड यूजर्स अपने आसपास किराना स्टोर पर भी इसके जरिए खरीदारी कर सकते हैं.कंपनी ने पेटीएम पोस्टपेड के तीन वेरिएंट्स पेश किए हैं. इसके तीन वेरिएंट- Lite, Delite और Elite हैं. पोस्टपेड लाइट में 20,000 रुपये तक की सीमा है जिसके साथ कन्वीनियंस फी मासिक बिल में जुड़ेगा. पोस्टपेड डिलाइट और पोस्टपेड एलीट 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक मासिक क्रेडिट लिमिट के साथ आ रहे हैं. इनमें किसी भी तरह का कन्वीनियंस फी नहीं है.मोबिक्विक ने 'बाय नाउ पे लेटर' सर्विस का नाम 'जिप' (ZIP) रखा है. ZIP सर्विस लिमिटेड यूजर्स को ही मिलती है. ZIP के जरिए आपको कितनी क्रेडिट लिमिट मिलेगी, यह आपके ट्रांजैक्शन बिहेवियर पर निर्भर करता है. ZIP का यूज मोबिक्विक ऐप के भीतर और सभी मर्चेंट पर किया जा सकता है जो मोबिक्विक को पेमेंट ऑप्शन के रूप में स्वीकार करते हैं. खास बात है कि ZIP का यूज मोबिक्विक वॉलेट में पैसे लोड करने के लिए भी किया जा सकता है.ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन भी 'बाय नाउ पे लेटर' सर्विस की सुविधा दे रही है. कंपनी ने इस सर्विस का नाम 'अमेजन पे लेटर' (Amazon Pay Later) रखा है. अमेजन पे लेटर सर्विस का इस्तेमाल Amazon.in या अमेजन ऐप पर किया जा सकता है. अमेजन की इस पहल का इस्तेमाल आप रोजमर्रा की जरूरी सामानों से लेकर घरेलू उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, रोजमर्रा की आवश्यक चीजों, किराने का सामान, बिजली बिल, मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज जैसे यूटिलिटी बिलों का भुगतान तक कर सकते हैं. हालांकि इस सर्विस का इस्तेमाल आप गिफ्ट कार्ड खरीदने या अमेजन पे बैलेंस में मनी लोड करने के लिए नहीं कर सकते हैं.