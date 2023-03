Paytm यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल... अब कभी नहीं आएगा ऐसा मैसेज, विजय शेखर शर्मा ने किया दावा

नई दिल्ली. देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन का चलन बढ़ गया है. यूपीआई (UPI) हाल के वर्षों में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले डिजिटल पेमेंट मोड के रूप में उभरा है. लोग यूपीआई पेमेंट के लिए पेटीएम, गूगल पे, फोनपे जैसे यूपीआई ऐप का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं. हालांकि कई बार हमलोग यूपीआई पेमेंट को कुछ वजहों से पूरा नहीं कर पाते और पेमेंट अटक जाता है. हाल ही में डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी पेटीएम (Paytm) ने अपने प्लेटफॉर्म पर एक नई टेक्नोलॉजी लॉन्च की है जो बैंकों के पीक लोड का अनुभव होने पर भी लेनदेन प्रक्रिया को तेज करेगी.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक यूजर ने यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने की बात कही. इसका जवाब देते हुए पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने ट्वीट कर कहा, ”यूपीआई से प्यार है और कुछ बैंक इश्यू का सामना करना पड़ रहा है? पेटीएम का यूपीआई लाइट हर बार काम करता है. भले ही आपका बैंक पीक लोड का अनुभव कर रहा हो. यह विशेष रूप से @Paytm उपलब्ध है. कभी फेल न होने वाले फास्ट पेमेंट के लिए पेटीएम पर स्विच करें.”

Love UPI and facing some bank issues ?

Paytm’s UPI Lite works every time. Even when your bank may be experiencing peak load. ✅

Exclusively available on @Paytm app 🚀

For lightning fast payments that never fail, switch to Paytm ! pic.twitter.com/gcyA30TdlY

— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) March 6, 2023