नई दिल्‍ली. देश की राजधानी दिल्‍ली को आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने वाला दिल्‍ली-मुंबई एक्‍सप्रेसवे (Delhi-Mumbai Expressway) सबके दिलों पर छाया हुआ है. आम हो या खास, हर कोई इस वर्ल्‍ड क्‍लास एक्‍सप्रेसवे से प्रभावित है. अभी इस एक्‍सप्रेसवे का केवल एक खंड ही यातायात के लिए खोला गया है. पेटीएम सीईओ विजय शेखर शर्मा भी इस एक्‍सप्रेसवे की खासियतों से खासे प्रभावित हुए हैं. उन्‍होंने इसे दुनिया के अन्‍य एक्‍सप्रेसवे से कहीं बेहतर करार दिया है. विजय शेखर शर्मा ने एक्‍सप्रेसवे की एक फोटो भी शेयर की है.

विजय शेखर शर्मा ट्विटर पर काफी सक्रिय रहते हैं. वो अपनी उद्यमशीलता और इनोवेटिव आइ‍डियाज के लिए मशहूर हैं. दिल्‍ली-मुंबई एक्‍सप्रेसवे की प्रशंसा करते हुए उन्‍होंने अपने ट्वीट में लिखा, “क्‍या अहसास है! आपको यहां आना चाहिए. विश्‍वास करें, यह दुनिया के किसी अन्‍य एक्‍सप्रेसवे से कहीं बेहतर है. # इन्‍क्रेडिबल इंडिया.” जब यह मेगा-एक्सप्रेसवे पूरी तरह चालू हो जाएगा तो दिल्ली से मुंबई के बीच सिर्फ 12 घंटों जाया जा सकेगा. अभी 24 घंटे घंटे लगते हैं.

What a feeling !

You have to come here believe it. Way better than anywhere in world 👍🏼#IncredibleIndia pic.twitter.com/xG6V0K02Qx

— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) March 16, 2023