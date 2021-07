Personal Loan की जरूरत क्या आपको भी है, जानिए लोन के लिए सबसे सस्ती 10 जगहें

नई दिल्ली . कोरोना महामारी ने लोगों की Health के साथ-साथ उनकी जेब को भी बुरी तरह प्रभावित किया है. कोरोना काल में पर्सनल लोन की डिमांड काफी तेज हुई है. ऐसे में लोग सस्ते पर्सनल लोन की तलाश कर रहे हैं. अगर आप भी 30 लाख तक का पर्सनल लोन चाहते हैं तो आइए आपके ऐसे बैंक या एनबीएफसी के बारे में बताते हैं जहां से सस्ता लोन ले सकते हैं.भा इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) का नाम है. यहां से 20 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन लेने के लिए ब्याज दरें 9.60 से लेकर 13.85 फीसदी सालाना तक हैं.वहीं, एचएसबीसी बैंक (HSBC Bank) की बात करें तो इस बैंक में 30 लाख रुपये तक के पर्सनल लोन (Personal Loan) की पेशकश 9.75 से लेकर 15 फीसदी सालाना तक की ब्याज दर पर की जा रही है.सिटी बैंक (City Bank) से 9.99 फीसदी से लेकर 16.49 फीसदी सालाना तक की ब्याज दर पर 50000 से लेकर 30 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन लिया जा सकता है. सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) के बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) में 50000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक के पर्सनल लोन पर ब्याज दरें 10 से लेकर 15.60 फीसदी सालाना तक चल रही हैं.फेडरल बैंक (Federal Bank) में 25 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन 10.49 से लेकर 17.99 फीसदी सालाना तक की ब्याज दर (Interest Rate) पर दिया जा रहा है. वहीं IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो इस बैंक में 40 लाख रुपये तक के लोन के लिए ब्याज दर 10.49 फीसदी सालाना से शुरू हो रही है. IDFC फर्स्ट बैंक की अधिकतम ब्याज दर के बारे में पता नहीं लग सका है.ये दोनों निजी क्षेत्र (Private Sector) के दिग्गज बैंक हैं और भारत के बड़े बैंकों में शामिल हैं. एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) में 50000 से लेकर 40 लाख रुपये तक के पर्सनल लोन पर ब्याज दर 10.50 फीसदी से लेकर 21 फीसदी सालाना तक चल रही है.आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) में 25 लाख रुपये तक के लोन पर 10.50 फीसदी से लेकर 19 फीसदी सालाना तक की ब्याज दर पर की पेशकश की जा रही है.कोटक महिन्द्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) से 50000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपये तक का लोन 10.75 फीसदी से लेकर 24 फीसदी सालाना तक की ब्याज दर पर पर्सनल लिया जा सकता है.टाटा कैपिटल (Tata Capital) एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (Non Banking Finance Company) है. इसमें 75000 से लेकर 25 लाख रुपये तक के पर्सनल लोन पर ब्याज दर 10.99 फीसदी सालाना से शुरू हो रही है.एक्सिस बैंक (Axis Bank) में 12 से लेकर 21 फीसदी सालाना तक की ब्याज दर पर 50000 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक के पर्सनल लोन की पेशकश की जा रही है. बजाज फिनसर्व एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (Non Banking Finance Company) है. यहां से भी पर्सनल लोन लिया जा सकता है. 25 लाख रुपये तक के लोन के लिए ब्याज दर 13 फीसदी सालाना से शुरू हो रही है.(नोट- पर्सनल लोन के लिए उल्लिखित ब्याज दरें 30 जून 2021 को जुटाए गए आंकड़ों पर आधारित हैं. इनका सोर्स paisabazaar.com है.)