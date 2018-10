Maharashtra Government also decided to give additional relief of ₹2.5/litre on Petrol to give total benefit of ₹5/litre in the State of Maharashtra.

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 4, 2018



Reducing prices of diesel is also under consideration of the state govt and soon a decision can be taken on diesel too: Maharashtra govt top sources to ANI

— ANI (@ANI) October 4, 2018



Finance Minister Sh @arunjaitley Ji has announced Rs.2.5 cuts in petrol & diesel prices, reciprocating positively to FM’s announcement, the Govt Of Gujarat has also decided to reduce Rs.2.50 on both petrol & diesel. Thus petrol & diesel wd be Rs. 5 cheaper in the State of Gujarat

— Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) October 4, 2018



Govt of Chhattisgarh has also decided to reduce Rs 2.50 on both petrol & diesel in the state. Thus petrol & diesel will be Rs 5 cheaper in Chhattisgarh: Chhattisgarh CM Raman Singh (file pic) pic.twitter.com/7ChJfrNOwK

— ANI (@ANI) October 4, 2018



Tripura Government has also decided to give additional relief of ₹2.5/litre on Petrol & Diesel to give total benefit of ₹5/litre in the state of Tripura.

— ANI (@ANI) October 4, 2018

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को1.5 रुपये प्रति लीटर कम कर दी है, जिसके बाद पेट्रोल-डीजल की कीमत ढाई रुपये कम हो गई. जेटली के इस ऐलान के बाद यूपी, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात सरकार ने अतिरिक्त 2.5 रुपये प्रति लीटर टैक्स कटौती की है. इस कदम के बाद वहां पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता हुआ.उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल पर वैट में 2.50 रुपये की कटौती की है. इस तरह राज्य में पेट्रोल-डीजल पांच रुपये प्रति लीटर सस्ता मिलेगा.महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया है कि महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर की टैक्स घटा दिए है. लिहाजा महाराष्ट्र में रहने वालों को अब पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता मिलेगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डीजल के दाम में कटौती पर भी विचार किया जा रहा है और इस पर जल्द फैसला ले लिया जाएगा.विजय रुपाणी ने कहा कि गुजरात भी पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 2.50 रुपये की कटौती करेगा इसलिए गुजरात में आज आधी रात से पेट्रोल और डीजल 5 रुपये सस्ता हो जाएगा.छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ढाई रुपये की कटौती का फैसला किया है. इस तरह यहां भी पेट्रोल-डीजल अब पांच रुपये सस्ता हो गया.त्रिपुरा सरकार ने भी लोगों को राहत देते हुए ईंधन के दाम में 5 रुपये कटौती का ऐलान किया है.वहीं बिहार के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज़ ड्यूटी में कटौती को लेकर कोई पत्र आएगा तब राज्य सरकार भी उस पर निर्णय लेगी.सरकार के साथ-साथ तेल मार्केटिंग कंपनियां (HPCL, BPCL, IOC) एक रुपये प्रति लीटर अपनी तरफ से कम करेंगी. इस तरह केंद्र सरकार से पेट्रोल और डीजल पर 2.50 रुपये प्रति लीटर की तत्काल राहत देंगी.