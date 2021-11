खुशखबरी! 6.47 करोड़ लोगों के PF अकाउंट में पहुंचा ब्याज का पैसा, जानें कैसे चेक करें पीएफ बैलेंस

नई दिल्ली. अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपका पीएफ (PF) कटता है तो आपके लिए खुशखबरी है. आपके पीएफ अकाउंट में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 8.50 फीसदी का ब्याज आ गया है. रिटायरमेंट फंड से जुड़े संगठन एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन या ईपीएफओ (Employees’ Provident Fund Organisation) ने बताया कि उसने अब तक 6.47 करोड़ अकाउंट्स में ब्याज डाल दिया है.

बेहतर होगा कि आप भी अपना पीएफ अकाउंट चेक कर लें कि आपको अब तक ये पैसा मिला है या नहीं. आप घर बैठे-बैठे आप अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक (Know how to check PF Balance) कर सकते हैं.

6.47 crore accounts have been credited with an interest of 8.50% for the FY 2020-21. Next update on 15-11-2021. @LabourMinistry @esichq @PIB_India @byadavbjp @Rameswar_Teli @wootaum

— EPFO (@socialepfo) November 12, 2021