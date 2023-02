जालंधर से चंडीगढ़ सिर्फ सवा घंटे में, भगत सिंह के गांव तक जाएगा हाईवे, कपूरथला-लुधियाना-मोहाली जाना भी आसान

Phagwara-Rupnagar Highway : पंजाब के प्रमुख शहरों के बीच अच्‍छी रोड और कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है. जल्‍द ही जालंधर से चंडीगढ़ और अमृतसर जैसे शहरों को जाने वाले लोगों को भी नेशनल हाईवे का तोहफा मिलने वाला है. इस हाईवे के शुरू होने से जालंधर से चंडीगढ़ की दूरी महज सवा घंटे में तय की जा सकेगी. अभी इस दूरी को पूरा करने में दोगुना समय लगता है. सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने टि्वटर पर इस हाईवे की तस्‍वीरें शेयर कर बताया है कि फगवाड़ा-रूपनगर (Phagwara to Rupnagar) सेक्‍शन शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर आधा रह जाएगा. इस हाईवे से शहीद भगत सिंह के गांव तक जाना भी आसान हो जाएगा.

राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पंजाब में रोड इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर मजबूत बनाने के लिए लगातार सड़कों का निर्माण कर रहा है. इस कड़ी में 4 लेन का राष्‍ट्रीय राजमार्ग 344A (National Highway 344A) भी लगभग बनकर तैयार है. 80.82 किलोमीटर लंबे इस हाईवे पर सफर शुरू होने के बाद चंडीगढ़ से जालंधर आना-जाना महज सवा घंटे में पूरा हो जाएगा. अभी दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 148 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 2.30 घंटे का समय लगता है. हाइब्रिट मॉडल पर बन रहे इस हाईवे पर कुल लागत 1,367 करोड़ रुपये की आएगी.

Resonating the vision of Hon’ble PM Shri @narendramodi Ji to build sustainable infrastructure, this Green Highway is fully saturated with healthy flowering plants throughout the stretch. #PragatiKaHighway #GatiShakti pic.twitter.com/DPySNeIVYx

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) February 21, 2023