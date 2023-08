PhonePe की स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार में एंट्री, नया ऐप Share.Market पेश किया

बेंगलुरु. डेकाकॉर्न फिनटेक कंपनी फोनपे (PhonePe) शेयर ब्रोकिंग खंड में उतर गई है. कंपनी ने ‘Share.Market’ नामक ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप के जरिए यूजर स्टॉक, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में ट्रेडिंग और निवेश कर सकेंगे. बता दें कि डेकाकॉर्न से आशय ऐसी स्टार्टअप कंपनी से है जिसका बाजार मूल्यांकन 10 अरब डॉलर से अधिक है.

उज्ज्वल जैन इस नए प्लेटफॉर्म Share.Market के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) होंगे. फोनपे के फाउंडर और CEO समीर निगम ने बताया, ‘हमने हाल में लेंडिंग, इंश्योरेंस और पेमेंट गेटवे बिजनेस लॉन्च किया है। हमने चार साल पहले म्यूचुअल फंड डिस्ट्रिब्यूशन की शुरुआत की थी और अब हम अपनी सब्सिडियरी फोनपे वेल्थ (PhonePe Wealth) के जरिए स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार में एंट्री कर रहे हैं.’

Welcoming @SharedotMarket – our brand new stock broking app and web platform! Seamlessly trade, monitor, and strategize like never before. Explore Now! #ShareDotMarket https://t.co/led7z4yjxm

