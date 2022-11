एलन मस्क के ट्विटर से "महिलाएं लापता", सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म, लोगों ने दागे सवाल

नई दिल्ली. लगभग आधे कर्मचारियों को अचानक निकाल दिए जाने के बाद भी ट्विटर से हर दिन नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं. एलन मस्क द्वारा अल्टीमेटम दिए जाने का समय पूरा होने से पहले ही कई कर्मचारियों ने इस्तीफा डाल दिया. अब एक यूट्यूबर ने ट्विटर और एलन मस्क का एक अलग पक्ष दुनिया के सामने रखा है. उसका एक ट्वीट कंपनी में लिंग असमानता (Gender Inequality) की ओर इशारा कर रहा है.

20 नवंबर को, लॉरेन चेन ने माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट पर ”ट्विटर बिफोर एलन बनाम ट्विटर आफ्टर एलन” की एक तस्वीर पोस्ट की. मतलब एलन मस्क द्वारा अधिग्रहण से पहले की तस्वीर और दूसरी उसके बाद की. दोनों तस्वीरों में फर्क ये है कि दूसरी तस्वीर में महिलाएं काफी कम नजर आ रही हैं.

Twitter before Elon vs Twitter after Elon pic.twitter.com/rnhsgWc2IN

— Lauren Chen (@TheLaurenChen) November 19, 2022