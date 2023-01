क्या सरकार फ्री में सभी स्टूडेंट्स को दे रही लैपटॉप? जानें वायरल मैसेज की पूरी सच्चाई

नई दिल्ली. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से फ्री लैपटॉप वितरण (Free Laptop Scheme) की योजना चलाई जा रही है. मैसेज में दावा किया जा रहा है कि फ्री लैपटॉप के लिए आपको बस एक लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. सरकार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से इस मैसेज से जुड़ी सच्चाई शेयर की है.

भारत सरकार की प्रेस एजेंसी प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी (PIB) ने इस वायरल मैसेज की सच्चाई बताई है. पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में इन दावों को फर्जी बताया. पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक अकाउंट से ट्वीट कर कहा कि युवाओं को मुफ्त लैपटॉप देने और इसे बुक करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर एक लिंक के साथ एक संदेश प्रसारित किया जा रहा है, जिसमें व्यक्तिगत विवरण मांगा जा रहा है.

PIB ने किया ट्वीट

पीआईबी ने आगे कहा कि सर्कुलेट हो रहा लिंक और मैसेज पूरी तरह से फर्जी है. व्यक्तिगत जानकारी शेयर करते समय सतर्क रहें.

A Message with a link is circulating on social media claiming to offer free laptops for youth & to click on the provided link to book it, asking for personal details.#PIBFactCheck

🔹The circulated link & the message are #FAKE

🔹Be cautious while sharing personal information. pic.twitter.com/qs4Aguo2tl

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 22, 2023