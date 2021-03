सरकार ने PLI स्कीम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए मांगे आवेदन, 31 मार्च है अंतिम तारीख

सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई (Production Linked Incentive) (Production Linked Incentive) स्कीम के तहत व्यापक स्तर पर दूसरे चरण के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग (Electronics Manufacturing) के लिए आवेदन मंगाने शुरू कर दिए हैं. इस चरण के तहत सरकार का ध्यान कुछ इलेक्ट्रॉनिक कलपुर्जों मसलन मदरबोर्ड, सेमीकंडक्टर डिवाइस आदि पर रहेगा.इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी (Ministry of Electronics and IT) मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, इस स्कीम के तहत आवेदन 31 मार्च तक किया जाएगा. इस तारीख को आगे भी बढ़ाया जा सकता है.11 मार्च को जारी एक ऑफिशियल मेमोरेंडम के मुताबिक, ''दूसरे दौर की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत आवेदन स्वीकार करने शुरू कर दिए गए हैं. दूसरे दौर की पीएलआई योजना चार साल की होगी. इसके तहत प्रोत्साहन एक अप्रैल, 2021 से दिया जाएगा.''पहले दौर की योजना के तहत आवेदन 31 जुलाई तक लिए गए. इस दौर में एप्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन के अलावा सैमसंग तथा स्थानीय कंपनियों लावा, ऑप्टिमस, डिक्सन आदि ने भाग लिया. इन कंपनियों ने 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है.बता दें कि देश में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल 6.7 बिलियन डॉलर का पीएलआई स्कीम लॉन्च किया था. एप्पल ने इस योजना में अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से भाग लिया था.