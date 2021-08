PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के तहत सरकार ने 16,488 घरों के निर्माण को दी मंजूरी, आप भी ऐसे उठाएं लाभ

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) के तहत शहरी क्षेत्रों में 16,488 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है. मंत्रालय ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है. बता दें कि अब तक स्वीकृत घरों की कुल संख्या 1.13 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है. पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है और साथ ही उन्हें सब्सिडी मिलती है जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं.

सरकार की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 54वीं बैठक हुई थी. 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था. तो चलिए जानते हैं आप कैसे ले सकते हैं सरकार की इस योजना का लाभ.

जानिए कैसे करें पीएमएवाई (PMAY) में आवेदन

पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित आवास ऐप बनाया है. इसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें लॉग इन आईडी बनानी होगी.

